Сын Че Гевары умер от сердечного приступа

Сын революционера Эрнесто Че Гевары Камило умер в возрасте 55 лет. Об этом сообщило издание Globo.

Смерть наступила в результате сердечного приступа. Президент Кубы Мигель Диас-Канель подтвердил эту информацию.

«С глубокой грустью мы прощаемся с Камило, сыном Че и популяризатором его идей, директором Центра Че, который сохраняет часть необыкновенного наследия его отца», — написал он.

Камило было четыре года, когда его отца казнили в Боливии.

В 2021 году в Крыму предложили установить памятник Че Геваре. Об этом сообщила газета «Известия». В 2023 году революционеру исполнилось бы 95 лет. Активисты предложили таким образом увековечить его память и продемонстрировать дружбу между Россией и Кубой.