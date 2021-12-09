Сын Бжезинского предложил в качестве предупреждения отключить Россию от SWIFT

Евроатлантическое сообщество может предупредить Россию о возможной серьезной реакции на ее действия, отключив страну от SWIFT. Об этом заявил заместитель помощника министра обороны США в 2001–2005 годах Ян Бжезинский в эфире YouTube-канала Open Ukraine.

«Можем даже сейчас определенные экономические меры принять. Скажем, задержать определенные платежи за газ и нефть. Или на несколько дней отключить Россию в плане предупредительного удара от SWIFT», — предложил он.

Сын одного из главных идеологов внешней политики США в прошлом полагает, что сдерживать действия России нужно комплексно.

Об отключении российских пользователей от платежной системы SWIFT разговоры вели и раньше. Впервые деактивацию устройств, подключенных к этому сервису, предположили западные СМИ. Информация появилась накануне онлайн-встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, которые прошли 7 декабря в закрытом формате.

Известно, что в ходе переговоров лидеры двух стран обсуждали международные отношения, в том числе и украинский вопрос.