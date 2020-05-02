    02 мая 2020, 17:19

    Сына Бориса Джонсона назвали в честь родственников и врачей

    Анатолий Минкин

    Борис Джонсон и его невеста Кэрри Симондс назвали новорожденного сына в честь своих дедушек и врачей, которые спасли британского премьера после заражения коронавирусом. Как сообщило Daily Mail со ссылкой на закрытый Instagram молодой мамы, мальчика назвали Уилфред Лоури Николас Джонсон
    Сына Бориса Джонсона назвали в честь родственников и врачей

    «Имя Уилфред — в честь дедушки Бориса, Лоури — в честь моего деда, а Николас — в честь докторов Ника Прайса и Ника Харта, которые в прошлом месяце спасли Борису жизнь», — написала Кэрри Симондс.

    В пресс-службе премьер-министра Великобритании сообщили, что отпуск по уходу за малышом Борис Джонсон возьмет в конце года.

    О том, что у Бориса Джонсона и его невесты Кэрри Симондс родился сын стало известно 29 апреля. Мальчик появился на свет в больнице Лондона.

    Для 32-летней Симондс это первый ребенок. У Бориса Джонсона есть уже четверо детей от двух женщин.

    Коронавирус у Бориса Джонсона выявили еще в конце марта, однако в больницу политик отправился только через 10 дней. До этого он находился на карантине, где у него начала подниматься температура.

    После выздоровления он вернулся на работу. Его первым заявлением стало, что страна уже прошла пик заболеваемости и скоро начнет снимать введенные ограничения. По его словам, общее число жертв пандемии составило 26 711 человек.