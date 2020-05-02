Сына Бориса Джонсона назвали в честь родственников и врачей

«Имя Уилфред — в честь дедушки Бориса, Лоури — в честь моего деда, а Николас — в честь докторов Ника Прайса и Ника Харта, которые в прошлом месяце спасли Борису жизнь», — написала Кэрри Симондс.

В пресс-службе премьер-министра Великобритании сообщили, что отпуск по уходу за малышом Борис Джонсон возьмет в конце года.

О том, что у Бориса Джонсона и его невесты Кэрри Симондс родился сын стало известно 29 апреля. Мальчик появился на свет в больнице Лондона.

Для 32-летней Симондс это первый ребенок. У Бориса Джонсона есть уже четверо детей от двух женщин.

Коронавирус у Бориса Джонсона выявили еще в конце марта, однако в больницу политик отправился только через 10 дней. До этого он находился на карантине, где у него начала подниматься температура.

После выздоровления он вернулся на работу. Его первым заявлением стало, что страна уже прошла пик заболеваемости и скоро начнет снимать введенные ограничения. По его словам, общее число жертв пандемии составило 26 711 человек.