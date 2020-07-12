Сын Бекхэма женится на дочери миллиардера

В семье футболиста Дэвида Бекхэма и певицы Виктории Бекхэм радостное событие. Старший сын Бруклин объявил о том, что сделал предложение актрисе Николе Пельтц. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

«Две недели назад я попросил свою половинку выйти за меня замуж, и она сказала: „Да“. Я самый счастливый человек в мире. Я обещаю быть лучшим мужем и когда-то лучшим папой», — написал 21-летний жених.

Виктория Бекхэм уже поздравила сына и его невесту. Она пожелала им любви и счастья на всю жизнь.

С 25-летней актрисой и дочерью американского миллиардера Нельсона Пельтца молодой человек познакомился менее года назад. Николь известна по ролям в фильмах «Последний рыцарь», «Центр урагана», «Трансформеры: эпоха истребления» и другим картинам.