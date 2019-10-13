Сын Байдена уволится из инвестиционного фонда в Китае

Байден-младший уйдет из совета директоров инвестиционного фонда, поддерживаемого несколькими китайскими государственными предприятиями. Он не хочет давать поводов для претензий по поводу конфликта интересов.

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Кроме того, Хантер пообещал не работать на фирму, которой владеют иностранцы, и не входить в правление такой компании. Здесь действует одно условие: он сдержит свое слово в случае победы его отца-демократа на президентских выборах 2020 года.

«При администрации Байдена (в случае его будущей победы на выборах — прим.) Хантер будет охотно исполнять любые предписания, которые президент Байден может выпустить для разрешения предполагаемых конфликтов интересов или предотвращения их возникновения, в том числе ограничений, связанных с ведением бизнеса за рубежом», — говорится в заявлении.

Байден-младший пообещал не вовлекать отца в свою предпринимательскую деятельность.

Хантер Байден сопровождал отца во время его официального визита в Китай в ноябре 2013 года. Тогда он учредил там частный фонд для привлечения инвестиций. Чиновник купил в организации долю почти на 420 тысяч долларов только после отставки отца. До этого он работал бесплатно в правлении этого фонда.

После появления этой новости президент США Дональд Трамп призвал Китай провести расследование в отношении Байдена и его сына. При он думает попросить об этом лично лидера КНР Си Цзиньпина. Спустя несколько дней МИД Китая отклонил призыв Трампа начать расследование.