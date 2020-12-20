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    20 декабря 2020, 12:55

    Сын американского миллиардера погиб в аварии

    Екатерина Шамина

    Сын американского миллиардера, основателя и сопредседателя одного из крупнейших в мире хедж-фондов Bridgewater Associates Рэя Далио погиб в ДТП. Об этом финансист сообщил в Twitter
    Сын американского миллиардера погиб в аварии

    Авария произошла 17 декабря в штате Коннектикут в городе Гринуич. Девон Далио на Audi выехал на тротуар и врезался в витрину местного торгового центра. Автомобиль загорелся, в результате чего 46-летний сын миллиардера погиб.

    «Я предпочел бы остаться без связи с внешним миром в настоящее время. Я знаю, что нашу боль разделили очень много людей по всему миру», — написал Рэй Далио в Twitter.

    По какой причине Девон выехал на тротуар, пока неизвестно. Полиция занимается расследованием.

    Согласно странице Девона Далио в LinkedIn, он работал менеджером в Bridgewater Associates. Он также был членом правления Фонда Далио. У Девона Далио остались жена и дочь.

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