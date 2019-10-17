Сын американского актера убил мать. Позже его застрелили полицейские

Настоящая трагедия разыгралась в семье голливудского актера Рона Эли. Его сын убил собственную мать в их доме. После этого полиция застрелила молодого человека.

Как написала газета Los Angeles Times со ссылкой на заявление офиса местного шерифа, все произошло во вторник вечером в Санта-Барбаре. В полицию поступило сообщение о домашнем насилии. Когда стражи порядка приехали по нужному адресу, то обнаружили тело 62-летней Валери Эли. Ее сын нанес женщине множество ножевых ранений.

После этого полицейские задержали 30-летнего Кэмерона Эли — сына актера. Он оказывал сопротивление, и помощник шерифа вынужден был его застрелить. Что стало причиной ссоры между матерью и сыном, пока не известно. Полиция начала расследование.

Рон Эли прославился после роли Тарзана. Одноименный сериал выходил с 1966 по 1968 год. Также Эли принимал участие в фильмах «Остров фантазий», «Док Сэвидж: человек из бронзы», «Чудо-женщина», «Ожидая амишей».

Его жена Валери в 1981 году стала победительницей конкурса красоты во Флориде. У пары родилось трое детей: Кирстен, Кейтленд и Кэмерон. По данным газеты, Кэмерон Эли учился в Академии Филлипса Эксетера в Нью-Гемпшире и в Гарвардском университете. В последние годы работал охранником.