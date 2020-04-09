Сыгравший в фильме «Девятые врата» американский актер умер из-за коронавируса

В США из-за коронавируса скончался 80-летний актер Аллен Гарфилд. Он сыграл более чем в 100 фильмах и телешоу, в том числе в «Девятых вратах» Романа Полански и «Бананы» Вуди Аллена.

О кончине Гарфилда написала в Facebook его коллега по фильму «Нэшвилл» Рони Блейкли, назвав актера великим.

«Покойся с миром. <…> Я плачу», — призналась актриса, принеся соболезнования родным и близким артиста.

Сестра Гарфилда Лоис Гурвиц в беседе с The Hollywood Reporter подтвердила его кончину. Он ушел из жизни в калифорнийской больнице еще 7 апреля.

Аллен Гарфилд сыграл в множестве кинолент и телевизионных проектов. Среди режиссеров, с которыми он сотрудничал, Фрэнсис Форд Коппола («Разговор», «Клуб Коттон»), Роман Полански («Девятые врата»), Роберт Олтман («Нэшвилл») и другие.

На этой неделе в США из-за вызванных коронавирусом осложнений скончался певец Джон Прайн. Он вернулся из тура по Европе и сдал тест на COVID-19, который оказался положительным. Артиста госпитализировали, но помочь ему не смогли.

Соединенные Штаты стали лидером антирейтинга по числу зараженных коронавирусной инфекцией. В стране уже второй день подряд рекордные показатели смертности. За последние сутки скончались почти две тысячи американцев.