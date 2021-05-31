Сыгравший Тарзана актер Джо Лара погиб в авиакатастрофе в США

Американский актер Джозеф Лара, который прославился после роли Тарзана в телесериале «Тарзан: История приключений», оказался одной из жертв крушения небольшого самолета в штате Теннесси.

Накануне пожарно-спасательная служба округа Резерфорд сообщала, что при падении самолета Cessna C501 в озеро около города Нэшвилл погибли семь человек. Авиакатастрофа случилась после взлета из аэропорта в городе Смирна.

Сейчас местная газета Tennessean со ссылкой на заявление властей сообщила, что среди погибших были актер Джо Лара и его жена — известный американский диетолог — Гвен Шамблин.

Никто из пассажиров не имел права управлять самолетом, в том числе Лара, указало Федеральное управление гражданской авиации (FAA). До этого актер получил лицензию пилота, но не предоставил новые медицинские данные с 2017 года.

Актеру было 58 лет. Лара начинал свою карьеру в качестве модели. Славу в кино ему принесли роли в телефильме «Тарзан на Манхэттене» и сериале «Тарзан: Героические приключения». В основном актер снимался в различных телесериалах 1990-х, среди которых «Спасатели Малибу» и «Конан».