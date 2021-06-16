Сыгравший султана в «Великолепном веке» актер станет отцом в третий раз

Турецкий актер Халит Эргенч, известный по роли султана Сулеймана в сериале «Великолепный век», готовится стать отцом в третий раз. Супруга Эргенча, актриса Бергюзар Корель, раскрыла пол будущего ребенка, написали «Дни.ру».

Это будет девочка. Но имя будущей дочери поклонникам пока не раскрывается. Актриса написала у себя в Instagram, что всегда мечтала о большой семье.

«У нас будет большая семья, здоровые счастливые дети», — заявила она.

Эргенч и Корель познакомились на съемках сериала «1001 ночь». Актеры сразу понравились друг другу, роман между ними завязался стремительно. Позднее Эргенч говорил в интервью, что до встречи с женой был довольно легкомысленным человеком, но после знакомства почти сразу пришло желание остепениться.

Актеры поженились в 2009 году. Вскоре у них появился первый сын Али, а в прошлом году родился второй мальчик — Хан. В апреле 2021 года стало известно, что пара снова ждет ребенка. Корель призналась, что это было для нее неожиданностью.