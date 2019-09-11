Сыгравший клоуна в «Оно 2» актер завалил годовалую дочь реквизитом со съемок

Шведский актер Билл Скарсгард, сыгравший клоуна Пеннивайза в хорроре «Оно», подтвердил, что у него есть 11-месячная дочь. Он также рассказал, как защищает ребенка от ночных кошмаров.

Актер принял участие в вечернем шоу американского телеведущего Стивена Колберта. Комик заметил, что Скарсгард так хорошо сыграл своего персонажа, что его, наверное, теперь боятся дети. После этого Колберт спросил, есть ли дети у самого актера.

«Да, есть один ребенок. Ей 11 месяцев», — сказал Скарсгард.

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Колберт в шутку посоветовал актеру никогда не показывать дочери «Оно». На это Скарсгард рассказал, что принес в детскую дочери огромное количество реквизита со съемок хоррора. По его словам, комната буквально завалена «плюшевыми мишками Пеннивайза». Вместе с ведущим они сошлись на том, что так актер защищает ребенка от ночных кошмаров.

СМИ сообщали, что в октябре у Скарсгарда и актрисы Алиды Морберг родилась дочь, однако до сих пор официального подтверждения этого не было. Они с Морберг встречаются с 2015 года.

Сейчас в кино идет продолжение ужастика «Оно 2».