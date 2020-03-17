Сыгравший Гарри Поттера актер чуть не спился после завершения съемок
Актер считал, что люди видели в нем только персонажа и проявляли повышенное внимание. Некоторые даже издевались. Это напряжение Рэдклифф гасил алкоголем.
Дэниель часто испытывал панические атаки и чувство неуверенности после завершения съемок в «Гарри Поттере». Актер не знал, что будет делать после окончания многолетней работы над сериями о юном волшебнике, и это выбивало его из колеи.
Но все-таки благодаря поддержке родных и друзей, в том числе и коллег по «Гарри Поттеру», Рэдклифф преодолел пагубную привычку и в 2010 году завязал с алкоголем.
Первый роман о волшебном мире «Гарри Поттер и философский камень» вышел в 1997 году. Он принес его автору Джоан Роулинг всемирную известность. С тех пор она выпустила еще шесть книжек о юном волшебнике и продала права на экранизацию книг. Всего вышло восемь фильмов. Главные роли в них сыграли Дэниел Рэдклифф, Руперт Грин и Эмма Уотсон.
Тем временем все актерское сообщество волнуют другие проблемы. Из-за эпидемии коронавируса останавливаются съемки фильмов, некоторые актеры заразились китайским вирусом. Среди них оказался Идрис Эльба.