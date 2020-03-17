Сыгравший Гарри Поттера актер чуть не спился после завершения съемок

Роль Гарри Поттера, хотя и сделала из актера Дэниэла Рэдклиффа звезду, принесла ему много проблем. Из-за популярности и неуверенности в себе британец чуть не спился.

Актер считал, что люди видели в нем только персонажа и проявляли повышенное внимание. Некоторые даже издевались. Это напряжение Рэдклифф гасил алкоголем.

Дэниель часто испытывал панические атаки и чувство неуверенности после завершения съемок в «Гарри Поттере». Актер не знал, что будет делать после окончания многолетней работы над сериями о юном волшебнике, и это выбивало его из колеи.

Но все-таки благодаря поддержке родных и друзей, в том числе и коллег по «Гарри Поттеру», Рэдклифф преодолел пагубную привычку и в 2010 году завязал с алкоголем.

Первый роман о волшебном мире «Гарри Поттер и философский камень» вышел в 1997 году. Он принес его автору Джоан Роулинг всемирную известность. С тех пор она выпустила еще шесть книжек о юном волшебнике и продала права на экранизацию книг. Всего вышло восемь фильмов. Главные роли в них сыграли Дэниел Рэдклифф, Руперт Грин и Эмма Уотсон.

Тем временем все актерское сообщество волнуют другие проблемы. Из-за эпидемии коронавируса останавливаются съемки фильмов, некоторые актеры заразились китайским вирусом. Среди них оказался Идрис Эльба.