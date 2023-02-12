Мир 12 февраля 2023, 19:03 Сыгравшего Драко Малфоя актера «зачислили» в Гриффиндор Сыгравший Малфоя актер Фелтон оказался в Гриффиндоре в игре Hogwarts Legacy

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Актер Том Фелтон, сыгравший в фильмах о Гарри Поттере вожака слизеринцев Драко Малфоя, попал в Гриффиндор по итогам распределяющего теста в игре Hogwarts Legacy. В Сети появилось видео с шуточной реакцией Фелтона на это.

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В начале ролика он демонстрирует на экране решение распределяющей шляпы, смеется и изображает рыдания, а затем вспоминает свои приключения в Хогвартсе.

Кстати, в Гриффиндор актер «попадает» не в первый раз. Восемь лет назад он проходил аналогичный тест на сайте Pottermore, и результат был таким же. Тогда Том Фелтон тоже поделился новостью в соцсетях, и на нее отреагировала создательница «поттерианы» Джоан Роулинг. Она пошутила, что «могла бы сказать это много лет назад», но не хотела влиять на его мотивацию.

Компьютерная игра в жанре action/RPG Hogwarts Legacy вышла 10 февраля сразу же заняла девятое место рейтинга самых популярных игр в сервисе Steam. В первый день в нее сыграли целых 693 тысячи человек.