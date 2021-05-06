Вирусолог: в признании Moderna лучшей вакциной сыграла роль геополитика

Российская вакцина «Спутник V» не уступает по эффективности Moderna, которую выделил Всемирный конгресс вакцин. Признание американского препарата объяснили геополитическими мотивами.

Один из ведущих и наиболее цитируемых вирусологов Бельгии в сфере COVID-19 Марк ван Ранст заметил в беседе с РИА «Новости», что не стал бы придавать награде «большого значения».

«Все должны понимать, что на таком уровне вмешивается геополитика», — сказал специалист, не отрицая, что Всемирный конгресс вакцин пользуется уважением во всем мире.

По эффективности, подчеркнул ван Ранст, «Спутник V» не уступает Moderna. Оба препарата демонстрируют «беспрецедентный уровень эффективности — более 90%».

«Нет особого смысла выносить Moderna или две другие в победители», — сказал он.

Не умаляет вакцина и качества других, менее эффективных, препаратов — AstraZeneca, Johnson & Johnson и Novavax. Вирусолог также указал на нежелание США отставать в большой гонке вакцин.

«С самого начала мы наблюдали в основном политические реакции, высказываемые с целью преуменьшить заслуги российских ученых. <…> Вручение этой награды Moderna, вероятно, в основном экономическое решение», — допустил ученый.