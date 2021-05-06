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    06 мая 2021, 21:47

    Вирусолог: в признании Moderna лучшей вакциной сыграла роль геополитика

    Александра Ломейко

    Российская вакцина «Спутник V» не уступает по эффективности Moderna, которую выделил Всемирный конгресс вакцин. Признание американского препарата объяснили геополитическими мотивами.

    Один из ведущих и наиболее цитируемых вирусологов Бельгии в сфере COVID-19 Марк ван Ранст заметил в беседе с РИА «Новости», что не стал бы придавать награде «большого значения».

    «Все должны понимать, что на таком уровне вмешивается геополитика», — сказал специалист, не отрицая, что Всемирный конгресс вакцин пользуется уважением во всем мире.

    По эффективности, подчеркнул ван Ранст, «Спутник V» не уступает Moderna. Оба препарата демонстрируют «беспрецедентный уровень эффективности — более 90%».

    «Нет особого смысла выносить Moderna или две другие в победители», — сказал он.

    Не умаляет вакцина и качества других, менее эффективных, препаратов — AstraZeneca, Johnson & Johnson и Novavax. Вирусолог также указал на нежелание США отставать в большой гонке вакцин.

    «С самого начала мы наблюдали в основном политические реакции, высказываемые с целью преуменьшить заслуги российских ученых. <…> Вручение этой награды Moderna, вероятно, в основном экономическое решение», — допустил ученый.