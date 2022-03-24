Сыграл роль непрофессионализм. Пранкер Вован рассказал, как связался с главой британского Минобороны

Пранкеры Вован и Лексус вышли на главу британского Минобороны Бена Уоллеса через Министерство внутренних дел страны. Именно это ведомство послало запрос, после которого состоялся разговор британского министра с «украинским премьером».

Владимир Краснов, известный как пранкер Вован, рассказал «360», что беседа с Прити Пател состоялась 15 марта.

«Мы попросили офис министра связать нас с Министерством обороны. Потому что якобы это быстрее и лучше через них. И так как они были уверены, что все в порядке — разговор с главой МВД прошел хорошо, — то переслали наш запрос в Минобороны. Минобороны не стало проверять собственных коллег. Они полностью были уверены, что письмо пришло с Украины, от премьер-министра (Дениса Шмыгаля — прим. ред.). Буквально за два дня они нам организовали разговор по видеосвязи», — поделился он.

Пранкеры придумали двухступенчатую схему, чтобы точно выйти на Уоллеса. Во-первых, послали запрос через коллег британского министра из реального ведомства. Во-вторых, сам глава Минобороны на тот момент находился в Польше и вряд ли смог оперативно проверить поступившую информацию или связаться с украинскими политиками.

«В-третьих, сыграл роль непрофессионализм сотрудников офиса министра. Когда мы переписывались, в копии человек шесть было из Минобороны. Эти люди видели переписку и знали, что будет такой разговор, но им тоже было безразлично. Как писали британские СМИ, когда Уоллес узнал, что его так развели, он обещал устроить взбучку сотрудникам и срочно вылетел в Лондон», — заметил пранкер Вован.

Размещенный на YouTube ролик разговора с министром обороны британское ведомство сейчас требует удалить с видеохостинга. Сами пранкеры делать этого не собираются и не знают, как быстро среагирует YouTube.

«Письмо отправили официальное — в аккаунте Министерства обороны Великобритании день назад был пост. Написали: „Призываем YouTube помочь нам поддержать Украину, удалив видеоролики, сфальсифицированные российским государством и распространяемые с целью подорвать боевой дух людей, борющихся за свою свободу“», — процитировал Вован публикацию ведомства.

В самом письме, добавил он, британская сторона заявила об угрозе национальной безопасности страны, которая якобы возникла из-за записанного видео.

«Якобы наш ролик угрожают национальной безопасности Великобритании. Они из-за чего обиделись: в ролике их министр сказал, что они поставляют Украине ракеты. И сами ракеты заканчиваются — почти ничего не осталось», — заметил российский пранкер.

Он подчеркнул, что после удачного пранка сам Уоллес и Минобороны начали оправдываться: мол, ракеты есть и для защиты Великобритании их хватит.

«Получается, что своим заявлением он фактически сообщил, что у Великобритании нет ракет — все отдали Украине. Конечно, это определенный скандал вызвало. Поэтому он и попытался что-то сделать, чтобы эти ролики прикрыть», — заключил Вован.