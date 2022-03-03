SWIFT назвала сроки отключения нескольких банков РФ от платежной системы

Компания SWIFT официально подтвердила, что подпавшие под санкции Евросоюза российские банки будут 12 марта отключены от международной платежной системы. Заявление об этом размещено на сайте компании.

В заявлении компании указано, что от системы SWIFT будут отключены семь российских юридических лиц (и их обозначенные дочерние компании в России), попавшие под ограничения, уточнил ТАСС.

«Постановление [ЕС от 2 марта 2022 года] требует, чтобы мы отключили указанные предприятия 12 марта 2022 года, и мы сделаем это соответствующим образом», — сказано в заявлении компании.

ЕС ранее объявил об отключении от системы SWIFT семи российских банков. В перечень попали такие финансовые организации, как «Россия», ВТБ, «Открытие», Промсвязьбанк, Новикомбанк, Совкомбанк и госкорпорация ВЭБ.РФ.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что по прошествии этого десятилетия банковская система SWIFT прекратит свое существование. Венесуэла сейчас не зависит от SWIFT. В 2021 году в стране начала работать национальная цифровая валюта — цифровой боливар. Решение о его введении Мадуро назвал очень успешной мерой.