Свыше тысячи вейперов заразились неизвестной болезнью легких в США

Неустановленную болезнь, повлекшую смерть 18 граждан, в ведомстве связывают с курением смесей с содержанием тетрагидроканнабинола. Как уточнили в Центре по контролю за распространением заболеваний, на 1 октября в США было зафиксировано 1080 случаев, порядка 70% пострадавших — это мужчины, чей возраст не превышает 35 лет. Все заболевшие жалуются на одышку, утомляемость и боли в груди.

Врачи показали, как вейпы действуют на легкие. Фото Подробнее

Ранее президент США Дональд Трамп уже заявлял о намерении ограничить продажу вейпов в Соединенных Штатов. Глава американского Минздрава Алекс Азар уточнил, что в скором времени власти подготовят руководство по ограничению продажи ароматизированной продукции.

За последнее время все больше американцев становятся жертвами курения вейпов. Ученые клиники Майо в США провели исследование и выяснили, что смерть от ароматного дыма может наступить из-за токсических веществ. При этом ученые отметили, что делать какие-либо окончательные выводы пока рано. Возможно, заболевания легких вызывает вещество в масле с витамином Е.

Сейчас запрет на ароматизированные смеси для вейпов действует в ряде американских штатов.