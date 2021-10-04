Свыше трех тысяч служителей церкви оказались замешаны в педофилии во Франции

Независимая комиссия по сексуальному насилию в храмах провела исследование, которое показало, что более трех тысяч служителей Католической церкви во Франции оказались замешаны в педофилии. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на местные СМИ.

Исследование проводилось на протяжении двух с половиной лет и основывалось на интервью со свидетелями, а также на церковных, судебных и полицейских материалах. Выяснилось, что сексуальному насилию подверглись около 10 тысяч несовершеннолетних. По данным издания, к этим преступлениям были причастны от 2,9 тысячи до 3,2 тысячи педофилов.