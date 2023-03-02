02 марта 2023, 12:26
Свыше трех тысяч боевиков ВСУ прошли обучение в Германии
Канцлер ФРГ Шольц: обучение в Германии прошли более трех тысяч военных ВСУ
После начала специальной операции обучение в Германии прошли свыше трех тысяч украинских военнослужащих. Об этом на заседании в правительстве заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, сообщил ТАСС.
«Немецкие инструкторы уже провели обучение более трех тысяч украинских солдат. В ближайшее время начнется подготовка еще около тысячи бойцов», — сказал он.
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По словам Шольца, Германия превратилась в главную площадку по подготовке украинских военных.
«Также мы оказываем Украине военную и техническую помощь. Например, мы передали ВСУ танки Leopard 1 и Leopard 2, боевые машины пехоты Marder», — подчеркнул канцлер.
Поставки военной техники на Украину существенно ослабили оборонительный потенциал Германии. Председатель Союза военнослужащих ФРГ Андре Вюстнер сообщал, что лишь около 30% имеющихся танков Leopard пригодны для боевых действий.
Ранее немецкий лидер заявил, что не перестанет пытаться построить конструктивный диалог с президентом России Владимиром Путиным ради урегулирования ситуации на Украине.
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Олаф Шольц
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