Свыше ста человек задержаны в Париже на акциях «желтых жилетов»

Число задержанных в столице Франции в ходе акций протеста «желтых жилетов» увеличилось до 105. Об этом сообщила парижская префектура полиции.

Ранее поступала информация о 61 задержанном.

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В Париже сегодня проходят сразу несколько акций, которые приурочены к первой годовщине движения «желтых жилетов». Участники митингов вступают в стычки с правоохранителями, которые в ответ несколько раз применяли слезоточивый газ.

Как сообщило РИА «Новости», днем на площади Италии протестующие выстроили несколько баррикад из строительных ограждений, досок и городских электросамокатов. После этого участники протестных акций стали их поджигать. Наряды полицейского спецназа несут дежурство на площади. Регулярно полицейские отправляют в толпу дымовые шашки и картриджи со слезоточивым газом.

Защиты нет у большинства участников акций. Не меньше трех человек потеряли сознание. Упавших прямо на тротуаре волонтеры накрыли защитными покрывалами и унесли их на носилках. Затем протестующие атаковали сотрудников полиции.

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Участники акции подожгли несколько мусорных баков и электрощитков. Дым от горения смешивается со слезоточивым газом. , На прилегающих улицах дым поднимается от горящих автомобилей.

Прибывшие на площадь пожарные тушат огонь, также в ликвидации пожара применяют полицейский водомет. Иногда струя воды выстреливает в сторону «желтых жилетов».

Движение «желтые жилеты» получило такое название из-за недовольных граждан, которые одевались в светоотражающую спецовку. В первые раз участники акции вышли на улицы в ноябре 2018 года. Они изначально выступали против повышения цен на бензин и дизельное топливо, а потом начали требовать отставки президента Эммануэля Макрона.

Субботние акции протеста стали традиционными. Собравшиеся часто устраивают беспорядки и стачки с полицейскими.