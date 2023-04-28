Мир 28 апреля 2023, 09:09 Свыше 950 тысяч человек окажутся в этом году на грани голодной смерти Глава ФАО Кобяков: около 970 тыс. человек окажутся на грани голодной смерти в 2023 году РИА «Новости»

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В этом году 970 тысяч человек окажутся на грани голодной смерти, заявил«Известиям» директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) для связи с Россией Олег Кобяков. По его прогнозу, в общей сложности с угрозой голода могут столкнуться около 27 миллионов жителей.

Прежде всего речь идет об африканском континенте. Наиболее сложная ситуация, по словам Кобякова, наблюдается в Южном Судане и Республике Судан, Сомали и Демократической Республики Конго, а также в нескольких регионах Эфиопии. Непросто обстоят дела в Йемене и Афганистане. Глава российского отделения ФАО указал на то, что эти горячие точки голода уже начали приобретать хронический характер, но появляются и новые районы, вызывающие обеспокоенность. Этому могут способствовать вспышки новых вооруженных конфликтов, стихийные бедствия, нашествия вредителей.

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«Поэтому мы находимся в состоянии структурного продовольственного кризиса, острота которого пока не снижается», — добавил собеседник издания.