Свыше 90 мигрантов погибли при крушении лодки в Средиземноморье

Лодка с мигрантами потерпела крушение в водах Средиземного моря. В результате происшествия погибли свыше 90 человек.

«Более 90 человек погибли в результате еще одной трагедии в Средиземноморье», — написал верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди в Twitter.

Крушение лодки произошло несколько дней назад, следует из данных международной гуманитарной организации «Врачи без границ» (MSF). На переполнено лодке Ливию покинули около 100 человек. Они направлялись в Европу.

Сигнал о бедствии получило коммерческое судно. Его экипаж смог спасти только четырех человек, которые выжили после крушения. Один из выживших отметил, что мигранты находились в море минимум четыре дня.

Сотням тысяч украинских беженцев оказали в странах Евросоюза теплый прием. Свои границы открыли даже Венгрия, Польша, Словакия, Молдова, Болгария и Румыния. Хотя эти страны до этого успели отличиться достаточно враждебной политикой по отношению к мигрантам с Ближнего Востока и Африки. Такая разница в приеме беженцев, по мнению экспертов, ярко показывает проблему расизма в Европе.