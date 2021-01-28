Ливанцы «воюют» с коронавирусными мерами. В драках с полицией пострадали 80 человек

В Триполи более 80 человек пострадали в результате столкновений между демонстрантами и стражами порядка. Беспорядки в Ливане начались после введения жестких ограничений из-за COVID-19.

В больницы доставили 15 получивших травмы, еще 67 человек получили медицинскую помощь на месте. Об этом сообщил ливанский Красный Крест в Twitter.

«На месте остаются 13 машин скорой помощи», — уточняется в публикации.

По данным телеканала «Аль-Джадид», среди демонстрантов есть минимум один человек с огнестрельным ранением.

Во время протестов в среду в здание Tripoli Serail полетели бутылки с зажигательной смесью. Накануне ночью аналогичные снаряды летели в представителей сил безопасности. Против толпы военные применили слезоточивый газ и резиновые пули.

Как начался третий день демонстраций в Триполи, многие пользователи засняли на видео. Вышедшие на улицы потребовали отменить комендантский час, который ввели из-за новой вспышки коронавируса, и обвинили власти в бездействии.