Свыше 50 человек госпитализированы в США после крупной аварии

Автобус с туристами ехал по автомагистрали, уходящей под углом вниз. На повороте в 50 километрах к востоку от Питтсбурга он накренился и перевернулся. В него врезались два тягача, а следом и третий грузовик. Из-за случившегося не справился с управлением водитель легкового автомобиля.

Пять человек погибли, как минимум 60 получили ранения. Самому младшему из них 7 лет, самому старшему — 67. Травмированным оказали первую помощь на месте и госпитализировали. Два человека находятся в критическом состоянии. В лечебных учреждениях для работы с пострадавшими привлечены социальные работники и психологи. Многие возвращались домой после рождественских каникул с родными и друзьями. Как сообщили местные власти, часть пассажиров автобуса была иностранцами, не говорящими по-английски. Они лишились своего багажа и документов, удостоверяющих личность.

Из-за ДТП в течение нескольких часов было перекрыто движение в обоих направлениях. Причины аварии устанавливаются. Определение их причин, по словам полиции, может занять от нескольких недель до нескольких месяцев. Одной из предварительных версий является мокрый из-за таящего снега асфальт.