Свыше 40% жителей Германии получили минимум одну дозу вакцины от коронавируса

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан назвал количество людей в стране, которые получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19. Главу ведомства процитировал RT.

«43% немцев (35,75 миллиона) получили как минимум одну дозу, 17,7% (14,6 миллиона) пользуются полной защитой», — уточнил чиновник. По его мнению, к середине июля около 90% взрослого населения Германии, желающих вакцинироваться, получат прививку от COVID-19.