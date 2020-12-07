Свыше 40 тысяч индеек уничтожили в Англии из-за птичьего гриппа
В графстве Норфолк (Северный Йоркшир, Великобритания) из-за птичьего гриппа пришлось уничтожить более 40 тысяч индеек, передает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на местные СМИ.
Уточняется, что в Великобритании с начала ноября зафиксировали семь вспышек птичьего гриппа. Ветеринары заверили, что для людей угроза находится на очень низком уровне. Чтобы предотвратить распространение заболевания, с 14 декабря на территории Англии, Шотландии и Уэльса ужесточат требования к предпринимателям, которые разводят домашних птиц.