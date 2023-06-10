Мир 10 июня 2023, 04:03 Свыше 30 странам одобрили участие в иске Украины против России Международный суд ООН разрешил 33 странам присоединиться к иску Украины против России РИА «Новости»

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Международный суд ООН в Гааге выдал разрешение 33 странам присоединиться к иску Украины против России. Соответствующая информация появилась на сайте суда.

В постановлении указано, что главный судебный орган международной организации принял решение допустить заявления от ряда государств о вмешательстве в дело, которое касается утверждений о геноциде. Заявления в суд отправили более 30 государств, среди них Австралия, Болгария, Канада, Эстония, Франция, Германия, Польша и другие.

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Ранее Литва присоединилась к иску Украины против России после утверждения заявки в Международном суде ООН в Гааге, писал RT. Министр юстиции балтийской республики Эвелина Добровольска сообщила, что в течение месяца власти страны должны представить свои соображения.

Украинские власти ранее обратились в Международный суд ООН с иском против России. Они потребовали признать действия РФ в Донбассе нарушающими Международную конвенцию по борьбе с финансированием терроризма. МИД России направил в Международный Суд ООН письменные возражения против иска Украины.