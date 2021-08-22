Свыше 200 студентов отчислили из университета в США за отказ от вакцинации

Из Виргинского университета в Шарлотсвилле (США) свыше 200 студентов отчислили за отказ от вакцинации против коронавируса. Из них 49 человек — это абитуриенты, у которых есть право повторного зачисления в университет.

По данным газеты The Virginian Pilot, в общей сложности из университета было отчислено 238 человек.

«Студенты были исключены из школы после получения нескольких напоминаний по электронной почте, текстовых сообщений, телефонных звонков, звонков родителям о том, что они не соблюдают правила и должны до вчерашнего дня обновить свой статус (вакцинации — прим. ред.)», — сказал представитель университета Брайан Кой.

Студенты также могут предоставить справки о вакцинации до среды, 25 августа. Виргинский университет, как отмечается в сообщении, предоставил 335 студентам разрешение на отказ от вакцинации по медицинским или религиозным убеждениям.

Студентам в России необходимо сделать прививку от коронавируса перед новым учебным годом. Впереди многочасовые занятия в аудиториях, а вакцинация позволит избежать вспышек болезни, предупредил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.