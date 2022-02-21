Свыше 200 случаев заражения лихорадкой денге зафиксировали на Фиджи

В Республике Фиджи выявили 213 случаев заражения лихорадкой денге. Об этом написала «Газета.ru» со ссылкой на иностранные СМИ.

В Минздраве Фиджи сообщили, что число заражений увеличилось после сильных дождей, которые прошли на прошлой неделе на островах архипелага. Сотрудники национального Комитета по борьбе с инфекционными заболеваниями помогают людям, которые столкнулись с этой болезнью. Отмечается, что местные власти не считают критической ситуацию с заражением денге.