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    21 февраля 2022, 10:50

    Свыше 200 случаев заражения лихорадкой денге зафиксировали на Фиджи

    Артур Блянихов

    В Республике Фиджи выявили 213 случаев заражения лихорадкой денге. Об этом написала «Газета.ru» со ссылкой на иностранные СМИ.

    В Минздраве Фиджи сообщили, что число заражений увеличилось после сильных дождей, которые прошли на прошлой неделе на островах архипелага. Сотрудники национального Комитета по борьбе с инфекционными заболеваниями помогают людям, которые столкнулись с этой болезнью. Отмечается, что местные власти не считают критической ситуацию с заражением денге.