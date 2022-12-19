Мир 19 декабря 2022, 11:20 Свыше 16 тысяч домов остались без света в Японии из-за снегопадов Tohoku Electric Power: снегопад в Японии оставил без света 16 тысяч домов Jcomp/Freepik

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Сильные снегопады оставили без света более 16 тысяч домов в ряде регионов Японии, заявили в энергетической компании Tohoku Electric Power. Особенно интенсивно снег шел на северо-востоке главного острова Хонсю, сообщил ТАСС.

По данным компании, серьезные проблемы из-за последствий снегопада наблюдаются в префектуре Ниигата. Там без света остались около 11 тысяч домов. Аварийные службы ведут работы по восстановлению энергоснабжения.

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Снежный покров в Аомори, Ниигате, Фукусиме и Ямагате подрос до одного-двух метров — для декабря это рекордный показатель. Из-за обильных осадков есть сложности с движением автомобилей по скоростным трассам. Погода внесла коррективы и в расписание поездов. Некоторые из них пришлось отменить.

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В декабре прошлого года в префектурах Хего и Сига выпало свыше 70 сантиметров снега. По данным местного телеканала NHK, этот показатель побил абсолютный рекорд за время метеонаблюдений.