Свыше 1,5 млн билетов во Франции аннулированы из-за забастовки железнодорожников

По данным SNCF на 31 декабря, ситуация начала улучшаться. Бастовать железнодорожник начали еще в начале декабря. Они выступили против новой пенсионной реформы, которая лишает их возможности высоких пенсий и раннего выхода на покой. Каждый день французы сдавали в кассы приблизительно по 55 тысяч билетов.

Около 1,4 миллиона людей, которые из-за забастовки не смогли воспользоваться приобретенными билетами на поезд, уже получили компенсационные выплаты. В течение двух суток на их счета в банках возвращалась полная стоимость билетов. Во Франции использовались и другие способы компенсации, так как не во всех случаях использовались банковские карты. Трудности с выплатами возникли у тех, кто приобретал билеты за наличные или по транспортным чекам. По данным SNCF, «в этой связи никаких жалоб от пассажиров не поступало».

Перед Рождеством президент Франции Эммануэль Макрон обратился к соотечественникам с просьбой сделать паузу и заключить перемирие хотя бы на период каникул. Забастовщики на призыв не откликнулись. Акции протеста в стране поутихли, но не прекратились. Профсоюзы пообещали продолжать забастовку до тех пор, пока французские власти не откажутся от пенсионной реформы в том виде, в каком она существует сейчас.