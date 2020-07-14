Свыше 13 миллионов человек заразились коронавирусом в мире
Количество человек, зараженных коронавирусной инфекцией превысило отметку в 13 миллионов. Об этом свидетельствую данные института Хопкинса.
По данным портала, который собирает данные федеральных, местных властей и из открытых источников, число зафиксированных заражений достигло 13 026 225 человек. Из них погибли — 571 685 пациентов с COVID-19.
На первом месте по-прежнему остаются Соединенные Штаты. Количество зараженных новой коронавирусной инфекцией составляет 3 352 696 человек. Жертвами инфекции стали 135 512 жителей.
На втором месте Бразилия. Там 1 864 681 инфицированных. Летальных исходов от заболевания — 72 833 человека.
Третье место занимает Индия. В стране зафиксировано 878 254 случаев заражения. 23 174 из них оказались смертельны.
Днем ранее ВОЗ зафиксирована рекордное число случаев новых заболеваний в мире. За 12 июля инфекцией заразились 230 тысяч человек.