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    14 июля 2020, 01:52

    Свыше 13 миллионов человек заразились коронавирусом в мире

    Арина Гудилова

    Количество человек, зараженных коронавирусной инфекцией превысило отметку в 13 миллионов. Об этом свидетельствую данные института Хопкинса.
    Свыше 13 миллионов человек заразились коронавирусом в мире
    Свыше 13 миллионов человек заразились коронавирусом в мире | Изображение 1
    Источник фото: https://coronavirus.jhu.edu/map.html

    По данным портала, который собирает данные федеральных, местных властей и из открытых источников, число зафиксированных заражений достигло 13  026  225 человек. Из них погибли — 571  685 пациентов с COVID-19.

    На первом месте по-прежнему остаются Соединенные Штаты. Количество зараженных новой коронавирусной инфекцией составляет 3  352  696 человек. Жертвами инфекции стали 135  512 жителей.

    На втором месте Бразилия. Там 1  864  681 инфицированных. Летальных исходов от заболевания — 72  833 человека.

    Третье место занимает Индия. В стране зафиксировано 878  254 случаев заражения. 23  174 из них оказались смертельны.

    Днем ранее ВОЗ зафиксирована рекордное число случаев новых заболеваний в мире. За 12 июля инфекцией заразились 230 тысяч человек.