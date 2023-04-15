Мир 15 апреля 2023, 01:38 Свыше 110 человек задержали на протестах в Париже — СМИ BFMTV: 112 человек задержали на протестах против пенсионной реформы в Париже Pxhere

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Французские правоохранители задержали 112 человек на протестах против пенсионной реформы в Париже. Такие цифры привел телеканал BFMTV. В своем материале журналисты ссылаются на префектуру полиции.

«Как сообщила префектура полиции, 112 человек были задержаны в Париже в пятницу вечером», — указал телеканал.

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Как сообщил префект полиции Лоран Нуньес, стражи порядка зафиксировали свыше 30 случаев поджога мусорных баков. Кроме того, по его словам, митингующие совершили «много актов насилия».

Конституционный совет Франции ранее одобрил основные положения пенсионной реформы. Это спровоцировало волну протестов по всей стране. Только в Париже на митинге собрались около четырех тысяч человек, отметил телеканал. Несколько групп митингующих пришли к зданию столичной мэрии. Участники протестов поджигали мусорные баки, уличную мебель и велосипеды. Правоохранители применили слезоточивый газ.

Митингующие в Ренне напали на полицейский участок и подожгли входную дверь. Во время происшествия в здании никого не было. Огонь удалось потушить спустя несколько минут.