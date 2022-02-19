Свыше 1,1 тысячи человек прошли в Ростовскую область из Донбасса через КПП

В Ростовскую область с территории Донбасса прошли уже свыше 1,1 тысячи человек. Об этом сообщил первый замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов. Заявление он сделал на совещании с врио главы МЧС России Александром Чуприяном.

Рабочая группа МЧС во главе с Чуприяном прибыла в Ростовскую область в ночь на субботу, 19 февраля, отметило РИА «Новости». Группе предстоит помочь в организации приема эвакуированных жителей Донбасса.

«Через пункты пропуска Ростовской области прошли 1157 человек, из них 363 ребенка», — привело агентство слова Гуськова.

Ситуация в Донбассе обострилась в пятницу, 18 февраля. С территории непризнанных ДНР и ЛНР в Ростовскую область потянулись беженцы. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что украинские войска в любой момент могут начать наступление. В Ростовскую область прибыл врио главы МЧС Александр Чуприян для приема беженцев. Концентрация войск в Европе на сегодня наибольшая с окончания холодной войны, заявили в НАТО. В альянсе назвали ситуацию на границе с Украиной очень сложной для европейской безопасности. «360» ведет текстовую трансляцию того, что сейчас происходит в самопровозглашенных ДНР и ЛНР.