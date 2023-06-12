Мир 12 июня 2023, 01:45 Свыше 100 человек заболели неизвестным патогеном в Таиланде «Турпром»: массовое заболевание неизвестным патогеном вспыхнуло на Пхукете Unsplash

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На курортном острове Пхукет в Таиланде неизвестной болезнью заболели свыше 100 человек. Вспышку неизвестного заболевания зафиксировали в трех районах региона, сообщил «ТурПром».

Одним из предполагаемых источников заболевания врачи назвали вирус, который попал в общую питьевую воду из-за проблем, связанных с сезоном дождей. Сейчас медицинские чиновники Пхукета опасаются развития новой эпидемии после COVID-19.

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По словам постоянного секретаря общественного здравоохранения доктор Опаса Карнкавинпонга, органы здравоохранения выясняют причины вспышки. Также был создан центр экстренной помощи для координации мер по управлению ситуацией.

Эксперты успокоили местных жителей и туристов, отметив, что пока заболевание не представляет серьезной угрозы. Людям напомнили о важности соблюдения санитарных правил, чтобы предотвратить тяжелые последствия. К мерам безопасности отнесли частое мытье рук, избегание питания в непроверенных местах и отказ от напитков со льдом.

Врач-эпидемиолог Диана Кудухова ранее рассказала, что шансы заразиться малярией повышаются во время пребывания в Таиланде.