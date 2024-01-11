Мир 11 января 2024, 11:52 СВР узнала о планах США по созданию «пятой колонны» для вмешательства в российские выборы Нарышкин: США начнут вербовать российских выпускников программ обмена РИА «Новости»

Читать 360tv в

США запланировали использовать российских выпускников американских программ обмена, чтобы вмешаться в выборы президента России. Об этом заявил директор СВР Сергей Нарышкин, его слова процитировало пресс-бюро ведомства.

«Вашингтон намерен активизировать работу с россиянами — выпускниками американских программ обмена», — указал глава разведслужбы.

Реклама

Нарышкин сообщил, что США разрабатывают различные способы незаконного вмешательства в российские выборы. Он также указал на изощренность методов американского руководства по созданию «пятой колонны» в России и влияния на демократические процедуры.

«Очевидно, что в преддверии президентских выборов в Рос­сии американцы хватаются за малейшую возможность „раска­чать“ внутриполитическую обстановку в нашей стране», — добавил глава СВР.

Ранее о возможном вмешательстве США в российские выборы рассказала спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко. По ее словам, американская сторона усилит информационную войну в отношении России.