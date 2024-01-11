11 января 2024, 11:52
СВР узнала о планах США по созданию «пятой колонны» для вмешательства в российские выборы
Нарышкин: США начнут вербовать российских выпускников программ обмена
США запланировали использовать российских выпускников американских программ обмена, чтобы вмешаться в выборы президента России. Об этом заявил директор СВР Сергей Нарышкин, его слова процитировало пресс-бюро ведомства.
«Вашингтон намерен активизировать работу с россиянами — выпускниками американских программ обмена», — указал глава разведслужбы.
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Нарышкин сообщил, что США разрабатывают различные способы незаконного вмешательства в российские выборы. Он также указал на изощренность методов американского руководства по созданию «пятой колонны» в России и влияния на демократические процедуры.
«Очевидно, что в преддверии президентских выборов в России американцы хватаются за малейшую возможность „раскачать“ внутриполитическую обстановку в нашей стране», — добавил глава СВР.
Ранее о возможном вмешательстве США в российские выборы рассказала спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко. По ее словам, американская сторона усилит информационную войну в отношении России.
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