Мир 04 апреля 2023, 15:13 СВР России и КГБ Белоруссии договорились выработать меры по защите нацинтересов СВР России и КГБ Белоруссии обсудили работу в условиях агрессивной политики Запада Викимедиа

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Руководители Службы внешней разведки (СВР) РФ и КГБ Белоруссии договорились выработать меры по защите национальных интересов двух государств и укреплению двустороннего взаимодействия. Об этом на своем сайте сообщил Комитет государственной безопасности республики.

Заседание коллегий ведомств прошло во вторник в Минске. В его рамках были рассмотрены итоги двустороннего взаимодействия, а также обсуждены задачи и приоритеты совместной работы в условиях агрессивной политики западных стран. Стороны сошлись во мнении, что причиной давления на оба государства является желание США сохранить свое господство в мире.

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«В этой обстановке на белорусские и российские спецслужбы ложится повышенная ответственность за своевременное вскрытие враждебных планов Запада, укрепление оборонного, промышленного и технологического потенциала двух стран», — говорится в заявлении.

Ранее руководитель Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Белоруссия и Россия стали в последние годы больше взаимодействовать перед лицом угроз. Он отметил, что стороны намерены дальше двигаться в этом направлении.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил Россию за оказание помощи в поимке пособников иностранных спецслужб. По его словам, благодаря технической разведке российской стороны удалось задержать более 30 агентов.