Мир 11 декабря 2023, 11:15 СВР рассказала, при каких условиях ЕС ждет прекращения огня между Россией и Украиной СВР: ЕС ждет прекращения огня при утрате наступательного потенциала ВСУ Diego Herrera/Keystone Press Agency/globallookpress

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НАТО рассматривает сценарий прекращения огня между Россией и Украиной, когда ВСУ полностью утратят свой наступательный потенциал. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР).

Высокопоставленные чиновники ведущих западных стран стали чаще обсуждать вопрос о необходимости замены президента Украины Владимира Зеленского. Его преемниками могут стать главнокомандующий армией республики Валерий Залужный, мэр Киева Виталий Кличко, военачальник Кирилл Буданов, руководитель офиса главы государства Андрей Ермак и даже экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович.

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Как отметил директор СВР Сергей Нарышкин, европейцы считают, что каждый из перечисленных может сыграть роль «украинского Пилсудского» (основатель польской армии) и на десятилетия создать прочный «санитарный кордон» между Россией и Европой.

«Такой сценарий предусматривает прекращение огня между Москвой и Киевом в момент, когда ВС Украины окончательно утратят наступательный потенциал», — подчеркнул он.

В СВР добавили, что Зеленский далеко зашел при создании образа бескомпромиссного сторонника конфликта с Россией. В случае необходимости он не сможет выступать в качестве «стороны переговоров» с РФ.