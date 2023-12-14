14 декабря 2023, 15:59
СВР предупредила о планах Запада по созданию подпольной антиправительственной сети
Нарышкин: Запад планирует собрать управляемую оппозицию перед выборами
Западные страны хотят создать в России сеть подпольных антиправительственных ячеек перед президентскими выборами. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Его слова привело РИА «Новости».
«В преддверии президентских выборов [в России] упор делается на консолидацию управляемой российской оппозиции за рубежом по общим лекалам Госдепа с участием ЦРУ», — отметил Нарышкин.
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Ранее глава СВР уличил США и европейские страны в попытке вмешаться в дела России. Он подчеркнул, что целью Запада стало разобщение стран СНГ.
Нарышкин назвал деструктивной деятельность западных государств, которые хотят лишить объединение политической воли и экономического потенциала. По его мнению, попытки недоброжелателей повлиять на ситуацию на постсоветском пространстве провалились.
Выборы президента России состоятся 17 марта 2024 года. Избирательные участки будут работать три дня.
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