Мир 14 декабря 2023, 15:59 СВР предупредила о планах Запада по созданию подпольной антиправительственной сети Нарышкин: Запад планирует собрать управляемую оппозицию перед выборами РИА «Новости»

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Западные страны хотят создать в России сеть подпольных антиправительственных ячеек перед президентскими выборами. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Его слова привело РИА «Новости».

«В преддверии президентских выборов [в России] упор делается на консолидацию управляемой российской оппозиции за рубежом по общим лекалам Госдепа с участием ЦРУ», — отметил Нарышкин.

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Ранее глава СВР уличил США и европейские страны в попытке вмешаться в дела России. Он подчеркнул, что целью Запада стало разобщение стран СНГ.

Нарышкин назвал деструктивной деятельность западных государств, которые хотят лишить объединение политической воли и экономического потенциала. По его мнению, попытки недоброжелателей повлиять на ситуацию на постсоветском пространстве провалились.

Выборы президента России состоятся 17 марта 2024 года. Избирательные участки будут работать три дня.