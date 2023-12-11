Важное 11 декабря 2023, 10:17 СВР назвала возможных преемников Зеленского СВР: Запад обсуждает необходимость замены президента Украины IMAGO/Presidential Office of Ukr/globallookpress

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Высокопоставленные официальные лица западных стран все чаще обсуждают необходимость замены президента Украины. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Службу внешней разведки России. Уточняется, что среди преемников нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского рассматривают главкома ВСУ Валерия Залужного, военачальника Кирилла Буданова, руководителя офиса президента страны Андрея Ермака, бывшего советника офиса президента Украины Алексея Арестовича и мэра Киева Виталия Кличко.

«На Западе считают, что глава Украины слишком далеко зашел в создании себе образа бескомпромиссного сторонника [конфликта] с Москвой до победного конца», — отметили в пресс-службе СВР.

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В федеральной службе добавили, что при необходимости Зеленский не сможет стать «стороной переговоров» с Россией в интересах спасения киевского режима и замораживания конфликта.

Ранее американский конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц призвал власти США склонить президента Украины к мирным переговорам с Россией, констатировав, что Соединенные Штаты уже «отправили Украине достаточно денег».