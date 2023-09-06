Мир 06 сентября 2023, 15:11 СВР назвала Британию опасным противником России Глава СВР Нарышкин: Британия остается опасным внешнеполитическим противником РФ Freepik

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Британия по-прежнему остается серьезным геополитическим противником Российской Федерации, хотя мощь королевства пошла на убыль. Об этом сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в интервью журналу «Национальная оборона».

«Великобритания на протяжении многих веков была и остается опасным геополитическим противником нашей Родины. <…> Конечно, мощь Великобритании давно уже пошла на убыль, но, ведомая беспринципным сюзереном, она продолжает оставаться крайне опасной», — констатировал Нарышкин.

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По его словам, в Британию вели нити многих конфликтов и войн в Европе против интересов России. Можно вспомнить сотни примеров «закулисных интриг» и провокаций британцев против РФ. Неслучайно просторечное выражение «англичанка гадит» в стране по-прежнему на слуху, отметил он.

Директор СВР добавил, что в тандеме с Соединенными Штатами королевство давно играет ведомую роль — США используют Британию в своих интересах и «не очень-то считаются» с ней.

Отвечая на вопрос журналиста о том, являются ли сейчас Британия и США главными противниками России, Сергей Нарышкин призвал не преувеличивать единство «англосаксонских элит и их роль в международной политике», но и не недооценивать их.