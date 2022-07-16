«Своя рубашка ближе к телу». Политолог рассказал, почему российские СМИ заблокировали в Туркмении

В Туркмении неожиданно заблокировали российские СМИ — последние иностранные СМИ, которые туда доходили. Совсем недавно в отношениях республики с Россией все было вроде бы неплохо — в мае Путин наградил лидера страны Сердара Бердымухамедова орденом дружбы. Мнением о том, что вдруг произошло, с «360» поделился политолог Юрий Светов.

«Своя рубашка ближе к телу, и свои проблемы у Туркмении на первом месте. В наших СМИ регулярно проходят достаточно критические оценки ситуации в этой республике. Не столько ругают руководство, сколько ставят вопросы: как Туркмения будет развиваться, какие проблемы у нее есть. Это могло не понравиться, взяли и закрыли от греха подальше», — предположил Светов.

Он добавил, что эта страна проводит «совершенно определенную» политику в отношении СМИ и вообще циркулирования информации в своем обществе.

«Страна закрытая и контролирует все потоки информации, которые идут из внешнего мира. Естественно, они во внешний мир выдают свое. Поскольку иностранные СМИ в этом отношении сложнее контролировать, они их прикрывали», — пояснил политолог.

Светов подчеркнул, что Туркмения «включилась в общий тренд»: российские СМИ блокируют и в других странах, и если к ней предъявят претензии, то она сможет заявить, что «поддерживает мировое сообщество в этих вопросах».