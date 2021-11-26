Названо место, где американцы спрятали свой золотой запас

Золотой запас Соединенных Штатов хранится на территории американской военной базы «Форт Нокс». В его состав входит примерно 4580 тонн драгоценного металла. Таким мнением поделилась аналитик по товарным рынкам «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева. Об этом сообщил «Прайм».

Помимо золота, в хранилище содержится также оригинал Конституции США и Декларация независимости. Специалист также подчеркнула, что это не весь запас страны, пишет «Свободная пресса».

Часть его содержат в хранилищах филиалов монетного двора и в Уэст-Пойнте. Там хранится примерно 3100 тонн золота. Последняя часть находится в расположении ФБР, передала «Экономика сегодня».