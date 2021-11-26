Названо место, где американцы спрятали свой золотой запас
Аналитик Лукичева заявила, что золотой запас США находится на военной базе «Форт Нокс»
Золотой запас Соединенных Штатов хранится на территории американской военной базы «Форт Нокс». В его состав входит примерно 4580 тонн драгоценного металла. Таким мнением поделилась аналитик по товарным рынкам «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева. Об этом сообщил «Прайм».
Помимо золота, в хранилище содержится также оригинал Конституции США и Декларация независимости. Специалист также подчеркнула, что это не весь запас страны, пишет «Свободная пресса».
Часть его содержат в хранилищах филиалов монетного двора и в Уэст-Пойнте. Там хранится примерно 3100 тонн золота. Последняя часть находится в расположении ФБР, передала «Экономика сегодня».