Мир 21 августа 2023, 07:00 Своими действиями на Украине НАТО докажет правоту России — разведчик Экс-разведчик США Шаффер: конфликт с НАТО докажет правоту Владимира Путина РИА «Новости»

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Помогая Украине и действуя все более агрессивно у границ России страны НАТО лишь докажут, что президент Владимир Путин прав в своих суждениях о коллективном Западе. Бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер заявил об этом в интервью журналисту Стивену Гарднеру в YouTube.

«Если НАТО хотя бы рассмотрит идею о нападении на Россию, это докажет нарратив Путина. <…> Это проигрышная ситуация для НАТО», — предупредил он.

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Любое действие альянса, от помощи киевскому режиму до агрессивной политики, по словам бывшего разведчика, лишь подкрепит заявления России о нападении с Запада. Тони Шаффер посоветовал признать это и подтолкнуть Украину к мирным переговорам.

Опосредованный конфликт НАТО с Россией сильно навредил европейской экономике, особенно Германии, заявил американскому журналисту Такеру Карлсону президент Сербии Александр Вучич. Он упомянул прокси-конфликт на Украине и нападение на газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2».