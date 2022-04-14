«Своими был брошен». Сдавшийся в плен боец ВСУ рассказал, как его спасли военные ДНР

Взятый в плен в Мариуполе сержант ВСУ рассказал, как был брошен своими сослуживцами после ранения. он отметил, что его спасли солдаты Донецкой Народной Республики. По его словам, действия военных ДНР, которые выносили его из-под обстрела, его удивили.

«При отступлении был ранен, своими был брошен, на крики о помощи никто не реагировал», — рассказал пленный украинский военный.

Его история схожа с рассказами других раненых бойцов ВСУ, которые сложили оружие и сдались. Военнопленный рассказывает о себе уже в госпитале, там его лечат врачи из России и ДНР.

«Военнослужащие организовали дверь, на которую меня погрузили, и четыре квартала под обстрелами несли меня до автомобиля, который привез меня в больницу! Бежали, менялись руками, я был очень удивлен, так как я — враг для них!» — рассказал мужчина.

Сдавшихся в плен украинских военных отправили в места временного содержания, им предоставили все необходимое, сообщили в Министерстве обороны России. Для пленных организовано трехразовое питание. Украинцам оказывают своевременную и квалифицированную медицинскую помощь. Они также могут связаться со своими родственниками.