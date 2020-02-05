В Совете Федерации считают, что от США вполне можно ожидать новых санкций в отношении газопровода «Северный поток — 2», так как Вашингтон способен на любые демарши, лишь бы затруднить реализацию этого международного проекта.

Такое мнение RT высказал член комитета Совфеда по международным делам Олег Морозов. Он напомнил, что американцы уже добились изменения сроков пуска линии, пригрозив санкциями швейцарской компании, занимавшейся прокладкой трубопровода. Но, по его мнению, Вашингтону не удастся добиться заморозки проекта.

«Россия обладает всеми необходимыми техническими возможностями, чтобы завершить этот проект, пользуясь собственным оборудованием и не прибегая к помощи других стран», — заявил сенатор.

Миронов признал, что проект может подорожать на этапе запуска, но ввод в эксплуатацию непременно состоится.

Старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко предположил, что новые американский санкции окажут влияние не на постройку газопровода, а на его функционирование.

Возможные новые санкции США против проекта «Северный поток-2» не смогут помешать достроить газопровод, но могут сделать невозможным его функционирование впоследствии, сказал он РИА «Новости».

«Введение США санкций, потенциально запрещающих европейским компаниям принимать газ из „Северного потока-2“, может привести к тому, что проект, даже будучи достроенным, не сможет функционировать. Серьезные европейские компании едва ли пойдут на риск, если такие санкции будут введены», — заявил аналитик.

О введении нового пакета санкций против инвесторов газопровода и компаний, которые будут принимать газ по «Северному потоку — 2», ранее со ссылкой на дипломатические источники сообщило немецкое издание Handelsblatt. Запретительные меру могут быть введены уже в феврале–марте текущего года.