Старушка из США раскрыла секрет своего долголетия

В США столетний юбилей отметила Мэри Хейрстон из Пенсильвании. Женщина назвала секретом своего долголетия отношение к жизни.

Сотый день рождения старушка отметила в начале января, сообщило издание Delaware County Daily Times. Вместе с ней юбилей праздновала вся округа. Друзья и соседи американки даже устроили в ее честь небольшой автопарад.

Во время торжества у Мэри поинтересовались, как она дожила до столь почтенного возраста. В ответ пожилая женщина привела цитату, которую приписывают философу Габриэлю Марселю.

«Жизнь — это загадка, которую нужно прожить, а не задача, которая требует решения», — заявила она. Хейрстон добавила, что все годы была верна идее, заложенной в христианском гимне «Что за друга мы имеем».

Мэри Хейрстон появилась на свет в 1921 году. Во время Второй мировой войны она работала швеей — делала солдатскую форму. В возрасте 39 лет — в 1960-м — выучилась на медсестру. В браке американка прожила 61 год. Супруг американки скончался в 2006 году — ему было 78. Пара поженилась в юном возрасте.