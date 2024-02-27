Мир 27 февраля 2024, 02:24 Свод данных о российских войсках опубликовали в США Военные США подготовили свод данных о тактике ВС России Pxhere

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Сухопутные войска США подготовили 280-страничный свод данных о ВС России, их структуре, вооружениях и тактике действий, однако конфликт на Украине оставили за скобками. Труд «Российская тактика» обнародовали в социальной сети Х.

Американцы заявили его как учебное пособие для «военной подготовки, профессионального образования и развития лидеров».

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«Свод разбирает тактику, организацию и действия российских военных, описывает, как Россия стала бы воевать, согласно своей доктрине», — отметили в предисловии.

Публикация включает разные сведения — от мест постоянной дислокации воинских частей до тактико-технических характеристик российских вооружений.

Также в докладе изложили предполагаемые российские тактические концепции, применяемые при подготовке и на учениях для крупных военных операций. Этот документ стал еще одним шагом в попытке американских военных проанализировать военный потенциал России.

Британская разведывательная служба MI-6 ранее президенту Украины Владимиру Зеленского доклад с примерными сроками окончания спецоперации. Аналитики оценили возможности России.