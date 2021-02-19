«Буду защищать свободу слова»: Порошенко купил телеканал

Бывший президент Украины Петр Порошенко купил телеканал «Прямой». Он заявил, что приложит все усилия для защиты свободы слова в стране. Также экс-лидер обратился к действующему президенту Владимиру Зеленскому.

По словам Порошенко, с ним связался бывший депутат Верховной рады Владимир Макеенко, предложивший вместе защищать телеканал. В итоге Порошенко подписал договор о покупке «Прямого».

«Я заплатил деньги, большие деньги, которые могли пойти на благотворительность — и два часа назад в государственном реестре конечным бенефициарным владельцем „Прямого канала“ стала Prime Assets Capital, структура, которая на 100% принадлежит Порошенко Петру Алексеевичу», — заявил экс-президент в эфире «Прямого».

Порошенко посоветовал к Зеленскому не вводить против себя санкции, а внимательно посмотреть на бывшего президента Украины Виктора Януковича. Он напомнил, что Янукович в свое время пытался закрыть принадлежащий ему «5 канал».

«Тщательно по дням отследите. Подскажу — закончил он плохо. Я буду делать все от меня зависящее для того, чтобы защитить свободу слова», — заключил Порошенко.

Ранее Зеленский поручил организовать заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Созыв запланирован на 19 февраля.