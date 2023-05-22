Мир 22 мая 2023, 11:03 Свободный от белого взгляда. Создателей спектакля в лондонском театре обвинили в «опасном прецеденте» Daily Mail: шоу без белых зрителей в лондонском театре столкнулось с негативной реакцией РИА «Новости»

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В престижном лондонском театре Royal Stratford East поставят спектакль «Тамбо и Кости». Сейчас там готовится премьера спектакля о расовых проблемах. На это шоу не пустят белых зрителей. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Организаторы мероприятия заявили, что они ставят своей целью создать безопасное, частное пространство для «полностью черной аудитории», чтобы проанализировать расовые вопросы, которые возникли на протяжении 300-летней истории угнетения афроамериканцев.

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«Вечер Black Out — это целенаправленное создание среды, в которой полностью черная аудитория может испытать и обсудить событие <…> без белого взгляда», — говорится в рекламе шоу.

Как подчеркнули в публикации, после этого театр обвинили в создании «опасного прецедента».

На эффект обратного расизма обратили внимание еще несколько лет назад. Его спровоцировали протесты в США и ряде других стран, вызванные убийством афроамериканца Джорджа Флойда.